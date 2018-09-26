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Macron'dan açıklaması

Emmanuel Macron, bölgede istikrarın sağlanması ve 'ın a sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 19:29

Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () sızlanma ve kitle imha silahları oturumunda konuşma yaptı.

ABD Başkanı 'ın inisiyatifiyle ile yapılan görüşmeleri desteklediğini söyleyen Macron, "BMGK hiçbir zaman Kuzey Kore'nin bölge ve dünya için nükleer ve balistik tehdit oluşturmaya devam ettiğini unutmaması gerekiyor." dedi.

Fransa'nın Kuzey Kore'den nükleer ve balistik programdan vazgeçtiğine dair bazı adımlar beklediğini kaydeden Macron, aynı zamanda Kuzey Kore ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, BMGK'de bir birliğin olması gerektiğini vurgulayarak 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasında bu birliğin oluştuğunu söyledi.

Buradaki tüm ülkelerin amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydeden Macron, "İran nükleer anlaşması yetersiz ancak bu yolda önemli bir adım." diye konuştu.

İran sorununu uzun vadede çözmek için strateji belirlenmesi ve bu sorunun yaptırım siyasetine indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, "Bölgede istikrarın sağlanması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayında 'nın sorumluluğu olduğunu düşündüğünü kaydeden Macron, Rusya'ya bu tehdide son vermesi çağrısında bulundu.

Macron ayrıca Fransa'nın nükleer silahsızlanma konusunda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Macron, "'da Hizbullah ve Husilere verilen balistik destek yeni ve endişeli bir durum." dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İran açıklaması
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