Ölüm nedeni susam tanesi

İngiltere
'nin meşhur oyuncak firmalarından birinin kurucusu ve sahibi Nadim Ednan
'ın, uçakta fenalaşarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki kızı Natasha Ednan-Laperouse, sandviçindeki susam
ın tetiklediği alerjisi yüzünden hayatını kaybetti. 17 Temmuz 2016'da Fransa'nın Nice kentine giden uçağına binmeden önce Londra'daki Heathrow havalimanından aldığı hazır sandviçi yiyen Natasha, uçaktayken fenalaştı. Babası duruma müdahale etti, kızına ilaç verdi ve iki saat süren uçuşun ardından Fransa'nın Nice şehrine iner inmez Natasha hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı veren ölümün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu söyleyen baba Nadim Ednan, olayın soruşturulması için hem hazır sandviçi satan firma hem de havayolu firmasında inceleme başlatıldığını ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Sandviçi satan Pret a Manger firması, son derece üzgün olduklarını ancak ürünlerinin içeriklerini hem satıldıkları raflarda hem de internet üzerinden açıkça belli ettiklerini söyledi. İncelemede havayolu şirketinin uçağa neden acil iniş yaptırmadığı konusunun da araştırılacağı öğrenildi.