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/’yı vuruyor

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Özgür Suriye Ordusu YPG/PKK’yı vuruyor
Terör örgütü /'nın, Suriye'nin kuzeyinde 'na () bağlı muhalif birliklere yönelik taciz ateşlerini yoğunlaştırdığı ve muhaliflerin karşılık vermesi üzerine çatışmaların arttığı öğrenildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre YPG/PKK, iki yıl önce Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, ÖSO hedeflerine taciz atışları yapıyor. ÖSO'nun verdiği karşılıklarla başlayan çatışmaların üç gündür sürdüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ilave sevkıyat yaptığı kaydedildi.
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Özgür Suriye Ordusu YPG/PKK’yı vuruyor
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