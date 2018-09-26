Özgür Suriye Ordusu YPG/PKK’yı vuruyor

Terör
örgütü YPG
/PKK
'nın, Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu
'na (ÖSO
) bağlı muhalif birliklere yönelik taciz ateşlerini yoğunlaştırdığı ve muhaliflerin karşılık vermesi üzerine çatışmaların arttığı öğrenildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre YPG/PKK, iki yıl önce Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, ÖSO hedeflerine taciz atışları yapıyor. ÖSO'nun verdiği karşılıklarla başlayan çatışmaların üç gündür sürdüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ilave sevkıyat yaptığı kaydedildi.