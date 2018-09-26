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Pompeo lideri Kim Jong-un ile görüşecek

Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek ay 'ye gideceği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:53
Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek ay 'ye gideceği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'nun, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile 'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen ların yok edilmesi sözü ve Başkan ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Trump, geçen hafta Kim Jong-un'un talebi üzerine ikinci bir görüşme olacağını belirtmiş, fakat tarih veya görüşmenin yapılacağı yeri belirtmemişti.

Kim, görüşme talebinde, devam etmekte olan Güney ve Kuzey Kore savaşı resmen sonlandırıldığı taktirde, kendilerinin de nükleer silah programlarından vazgeçmek adına daha hızlı adımlar atacağını kaydetmişti.

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Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek
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