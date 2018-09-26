Trump yaptırımları açıkladı, Maduro yanıt verdi!

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Flores de Maduro'nun yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Listede Jose Omer Parades ve Edgar Alberto Sarria Diaz'ın adları da geçiyor.

Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesinde ayrıca Averuca, Panazeate ve Quiana Trading Limited şirketleri ile sosyalist siyasetçi Diosdado Cabello'nun paravanı olduğu iddia edilen bir kişiye ait 20 milyon dolar değerindeki uçak yer alıyor.

TRUMP'TAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Venezuela'nın da dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyken sosyalist rejimle iflasa gittiğini vurgulayan Trump, "Burada toplanan ülkelere, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi için bize katılma çağrısı yapıyorum. Bugün Maduro'nun çevresini ve yakın danışmanlarını hedef alan yeni yaptırımları açıkladık." diye konuştu.

Trump, ABD'nin yaptığı yardımlar konusunda bundan sonra sert bir tutum sergileyeceğini belirterek, "Korumamızı ve dolarımızı alan ülkeler de bizim çıkarlarımızı gözetiyor mu bakacağız. Sadece bize saygı duyanlara ve dostlarımıza dış yardım yapacağız." diye konuştu.

Maduro ise yaptırımlara, "Yaptırımlarla çevrelendim. Donald Trump'a beni itibarla çevrelediği için teşekkür ederim" derken, yine de buna rağmen Trump ile yüz yüze bir görüşme yapmayı umduğunu belirtti.