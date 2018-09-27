Emine Erdoğan, Newyork'ta 'sıfır atık' projesini görüştü

Emine Erdoğan, Newyork'ta Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Profesör Jeffrey Sachs ile görüştü. Büyüyen ekonomiler karşısında ortaya çıkan çevre sorunlarına dair araştırmalar yapan enstitü, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri hükümetlerine danışmanlık yapan ünlü ekonomi profesörü Sachs'ın direktörlüğü altında faaliyet gösteriyor.

DÜNYADAKİ BAŞARILI UYGULAMALAR KONUSUNDA BİLGİ ALDI

Emine Erdoğan, himayesinde devam eden Sıfır Atık projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu Profesör Sachs'tan atık yönetim modelleri ve dünyadaki başarılı uygulamalar konusunda bilgi aldı. Görüşmede Columbia Üniversitesi Çevre Bölümü Başkanı Prof. Nickolas Themelis ve Prof. Patricia Culligan da hazır bulundu. Türkiye heyetinde ise, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dr. Esra Albayrak yer aldı.

Ekonomik büyüme karşısında tüm dünyada iklim, su ve enerji kaynakları, tarım gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlarla ilgili etkili araştırmalar yapan kurum, çevre ve atık yönetimi konusunda da önemli bir adres olarak biliniyor.

ERDOĞAN YURT DIŞI ZİYARETLERİNDE KONUNUN UZMANLARI İLE BİR ARAYA GELİYOR

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesi kapsamında dünyadaki atık modellerini yakından takip ediyor ve yurtdışı ziyaretlerinde konunun uzmanlarını bir araya getirecek görüşmeler tesis ediyor.

2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen Sıfır Atık projesi, Haziran 2017 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında etkili şekilde uygulanıyor.