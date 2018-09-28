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"'yu kurtarmak istiyorsak, unutulmamalı"

Dışişleri Bakanı Sergey , Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada " sorunu unutulmamalı. 'yu kurtarmak istiyorsak adil bir çözüm son derece önemli. Tek taraflı yaklaşıma ve barış sürecini tekelleştirecek girişimlere karşı uyarıda bulunuyorum" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 22:30
Ortadoğu'yu kurtarmak istiyorsak, Filistin unutulmamalı

, 'ta devam eden Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İsrail- sorununa dikkati çekti.

'da adil çözümün son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, "Filistin sorunu unutulmamalı. Ortadoğu'yu kurtarmak istiyorsak adil bir çözüm son derece önemli. Tek taraflı yaklaşıma, ve barış sürecini tekelleştirecek girişimlere karşı uyarıda bulunuyorum." diye konuştu.

Lavrov, BM kararlarına dayanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için uluslararası topluma ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştiren Lavrov, 'nın anlaşmaya destek vermeye devam edeceğini ve anlaşmayı korumak için ''mümkün olan her şeyi yapacaklarını'' söyledi.

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"Ortadoğu'yu kurtarmak istiyorsak, Filistin unutulmamalı"
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