Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Batı Trakya Türkleri’nin eylemi büyüyor

Türkleri’nin eylemi büyüyor

’da 150 bin Türk’ün yaşadığı ’da bulunan İskeçe ve Rodop kentlerindeki boykota katılan azınlık okul sayısı 37’yi buldu

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Batı Trakya Türkleri’nin eylemi büyüyor
Azınlık ilkokullarında uygulanan 'Frangudaki Programı' çerçevesinde hazırlanan ve 21 yıl önce müfredata dahil edilen Yunanca ders kitaplarının değiştirilmesi için başlatılan boykot her geçen gün büyümeye devam ediyor. Boykota katılım sağlayan okul sayısı 37'yi bulurken, 'da yaşayan Türkler somut adım atılmadan eylemleri sonlandırmayacaklarını duyurdu.
Öte yandan Eğitim Bakanlığı ile görüşmek üzere Türk temsilcilerden oluşan 7 kişilik heyet belirlendi. İskeçe ve Rodop illerinden 2'şer encümen üyesi ve iktidardaki Syriza partisinin azınlık temsilcisi 3 milletvekilinin bulunduğu 7 kişilik heyet önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak. Görüşmelerde somut bir adım atılmaması durumunda eylemlerin devam ettirileceği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Batı Trakya Türkleri’nin eylemi büyüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN