Dehşet bilançosu 384 ölü

Endonezya
'yı vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem
de ölü sayısı her geçen saat artıyor. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Palu
kentinde ölenlerin sayısının 384'e yükseldiğini bildirdi. Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde sorun yaşadıklarını ifade eden Nugroho, iletişimin koptuğu bölgelere yardım ulaştırabilmek için uluslararası uydulardan çekilmiş görüntülerin kendilerine gönderilmesini umduklarını ifade etti. Deprem ve tsunami
nin en çok etkilediği 380 binden fazla insanın yaşadığı Palu bölgesinde binalar yıkılırken, bir cami ve bir alışveriş merkezi de büyük hasar gördü. Bir köprünün yıkıldığı kentte binalardan kopan parçalar insanların üzerine düştü. Deprem nedeniyle yaralanan yüzlerce kişi hasar gören hastanelerde tedavi altına alındı. 560 mahkûmun bulunduğu bir hapishanenin duvarlarının yıkılması sonucu tutukluların yarısından fazlasının kaçtığı bildirildi. Bölgenin kıyı şeridinde yer alan Donggala kenti ve Mamuju kasabası kıyılarında oluşan 3 metreyi aşan dalgalar nedeniyle ulaşımın ve iletişimin tamamen kesildiği bu nedenle yardımların ulaştırılamadığı ifade edildi. 2004'te Endonezya'nın batısında yer alan Sumatra Adası'nda yaşanan 9.1 büyüklüğündeki depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılın ağustos ayında Lombok Adası'ndaki deprem serisinde ise 505 kişi öldü.