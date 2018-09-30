Yön değiştirdi kuzeye dikkat!

Meteoroloji
Genel Müdürlüğü'nce (MGM
), dün İzmir
merkezli beklenen tropik fırtınanın hızını kaybettiği ve yönünü kuzeye çevirdiği açıklaması geldi. MGM Müdürü Volkan Mutlu "Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi
üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale
ve Edirne
'de bugün rüzgâr hızının saatte 70-90 kilometre, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kilogram civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Ege Denizi açıklarında rüzgâr hızının 100 kilometre ve üzerinde esebilir. Yağışın ise metrekareye 100 kilo üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor" dedi. Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman ise "İstanbul
'da alışkın olduğumuz kuvvetli yağış ve rüzgâr olacak" diye konuştu.