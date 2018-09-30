Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yön değiştirdi kuzeye dikkat!

Yön değiştirdi kuzeye dikkat!

ASLIŞAH SARITAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yön değiştirdi kuzeye dikkat!
Genel Müdürlüğü'nce (), dün merkezli beklenen tropik fırtınanın hızını kaybettiği ve yönünü kuzeye çevirdiği açıklaması geldi. MGM Müdürü Volkan Mutlu "Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; Mora Yarımadası üzerinden üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, ve 'de bugün rüzgâr hızının saatte 70-90 kilometre, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kilogram civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Ege Denizi açıklarında rüzgâr hızının 100 kilometre ve üzerinde esebilir. Yağışın ise metrekareye 100 kilo üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor" dedi. Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman ise "'da alışkın olduğumuz kuvvetli yağış ve rüzgâr olacak" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yön değiştirdi kuzeye dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN