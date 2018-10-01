AB'den ayrılmanın İngiltere'ye bedeli: Haftada 500 milyon pound

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreci İngiltere'de tartışılmaya devam ediyor.

Avrupa Reform Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Brexit referandumunda birlikten ayrılma yanlılarının kampanyalarında kullandığı haftada 350 milyon pound tasarruf argümanının aksine, Brexit'in şimdiye dek İngiltere'ye haftada 500 milyon pounda patladığı ortaya çıktı.

Araştırmada, referandumda AB'de kalma seçeneği çıkması durumunda İngiltere ekonomisinin mevcut durumunda %2.5 daha büyük olacağı ortaya konulurken, bunun bir yıl içerisinde 26 milyar poundluk kaybı ifade ettiği belirtildi.

Bu da İngiltere'nin, AB'den ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren haftada 500 milyon pound kaybetmesi anlamına geliyor.

Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılık süreci tamamlanacak olan İngiltere'nin, 'anlaşmasız ayrılık' yapması veya AB'den kötü bir anlaşma yapması durumunda bu maliyetlerin giderek artabileceği ifade ediliyor.