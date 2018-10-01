Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > AB'den ayrılmanın İngiltere'ye bedeli: Haftada 500 milyon pound

'den ayrılmanın 'ye bedeli: Haftada 500 milyon pound

'nin unda ayrılık kararı çıkması nedeniyle toplam kaybının 26 milyar pounda ulaştığı belirtildi. Avrupa Reform Merkezi'nin konuyla ilgili raporu, 'den ayrılma yanlılarının referandum kampanyalarından kullandıkları 'AB'ye günde 50 milyon pound gönderiyoruz' argümanını da yeniden gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 10:48
AB'den ayrılmanın İngiltere'ye bedeli: Haftada 500 milyon pound

'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören süreci 'de tartışılmaya devam ediyor.

Avrupa Reform Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Brexit unda birlikten ayrılma yanlılarının kampanyalarında kullandığı haftada 350 milyon pound tasarruf argümanının aksine, Brexit'in şimdiye dek İngiltere'ye haftada 500 milyon pounda patladığı ortaya çıktı.

Araştırmada, referandumda 'de kalma seçeneği çıkması durumunda İngiltere ekonomisinin mevcut durumunda %2.5 daha büyük olacağı ortaya konulurken, bunun bir yıl içerisinde 26 milyar poundluk kaybı ifade ettiği belirtildi.

Bu da İngiltere'nin, AB'den ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren haftada 500 milyon pound kaybetmesi anlamına geliyor.

Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılık süreci tamamlanacak olan İngiltere'nin, 'anlaşmasız ayrılık' yapması veya AB'den kötü bir anlaşma yapması durumunda bu maliyetlerin giderek artabileceği ifade ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB'den ayrılmanın İngiltere'ye bedeli: Haftada 500 milyon pound
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN