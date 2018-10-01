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'da seramik öğretmeni boğularak öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seramik öğretmeni olan 53 yaşındaki , sahil kesimindeki ormanlık alanda kemer ile boğularak öldürüldü.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 07:07 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 07:07
Ada'da seramik öğretmeni boğularak öldürüldü

Olay, İskele İlçesi'nin bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik şeriti altına aldı. Yapılan ilk incelemede kemer ile boğularak öldürüldüğü saptanan kişinin seramik öğretmeni olduğu belirlendi. Soruşturma başlatan polis, cesedin bulunduğu yere 150 metre uzaklıkta terk edilmiş bir otomobil bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADA'DA BİLİNEN BİR SERAMİK ÖĞRETMENİ

'da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen'in, Atatürk Meslek Lisesi'nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ada'da seramik öğretmeni boğularak öldürüldü
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