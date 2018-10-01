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Trump yine para istedi

ABD Başkanı , ve gibi zengin ülkelerin ordusunu desteklemek istemediğini açıkladı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Trump yine para istedi
ABD Başkanı , önceki gün West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti adayları için düzenlenen bir mitingde yine dünyanın dikkatini çeken açıklamalarda bulundu. ", ve gibi ülkeler bu kadar zenginken, bunların ordularını neden biz destekliyoruz?" sorusunu gündeme getiren Trump "Bize ödeme yapmalılar. Sorun şu ki, kimse onlardan bize ödeme yapmalarını istemiyor" ifadelerini kullandı.
Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Trump daha önce de ABD'nin Avrupa'yı korumak için milyarlarca dolar harcama yaptığını buna karşılık Almanya'nın yine de gaz ve enerji için Rusya'ya para ödediğini söyleyerek, Avrupa ülkelerinin NATO'ya derhal daha fazla bütçe ayırması gerektiği fikrini dile getirmişti.

"KİM İLE BİRBİRİMİZE ÂŞIĞIZ"
lideri Kim Jong-un ile olan ilişikileri hakkında da konuşan Trump "Ben gerçekten sert ve acımasız davranıyordum. O da aynı şekildeydi. Aynı yerde dönüp dolaşıyorduk. Sonradan birbirimize aşık olduk tamam mı? O bana çok güzel mektuplar yazdı. Mektuplar muhteşemdi" ifadelerini kullandı.
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Trump yine para istedi
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