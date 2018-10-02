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Cinsiyetçilik yapan fizikçi açığa alındı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (), bilimde cinsiyetçilik kaygılarına yenilerini ekleyecek sunum yaptığı gerekçesiyle İtalyan fizikçiyi açığa aldı. CERN'den yapılan açıklamada, Pisa Üniversitesinden Alessandro Strumia'nın, "High Energy Theory and Gender" (Yüksek Enerji Teorisi ve Cinsiyet) konulu seminerdeki sunumunun uygunsuz olduğu belirtildi. Strumia'nın sunum sırasında kullandığı slaytta "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" ifadesinin geçtiği bildirildi. Strumia'nın ayrıca sunumdaki grafiklerinde kadınların, araştırmalarına daha çok bilimsel yayında atıfta bulunulan erkekler tarafından işe alındığını, kariyerlerinde yıllar geçtikçe erkeklerin artan biçimde kadınların önüne geçtiğini savunduğu belirtildi.
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Cinsiyetçilik yapan fizikçi açığa alındı
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