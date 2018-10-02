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bir le daha sarsıldı

ülkelerinden 'da 6 büyüklüğünde meydana geldi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 07:20
Endonezya bir depremle daha sarsıldı
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, 'da 6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

1 SAATTE 5 DEPREM

USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte 5 deprem kaydetti.

BM'DEN ENDONEZYA'YA ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, deprem ve nin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, 191 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. BM, acil yardıma ihtiyacı olanlar arasında, 44 bin çocuk, 16 bin de yaşlı insan bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan depremin ardından tsunaminin vurduğu Endonezya'da yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Endonezya Kızılhaç Sözcüsü Aulia Arriani, Sulawesi'de bir kilisede İncil kursu alan öğrencilerden 34'ünün cesetlerine ulaşıldığını, 52 kişinin de hala kayıp olduklarını açıkladı.
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Endonezya bir depremle daha sarsıldı
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