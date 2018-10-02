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sınırında 7 yi yaraladı

sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 00:14
İsrail Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı
askerlerinin, abluka altındaki sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 7 yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 4'ü Cibaliye kampının doğusunda, 3 ise Gazze'nin doğusunda olmak üzere 7 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinliler, 'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

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İsrail Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı
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