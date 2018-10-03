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ABD'den hükümetine çağrısı

Bakanı Mike Pompeo, yeni hükümetine çağrıda bulunarak, ve sorununun çözümünde destekleyici bir rol almasını istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 23:32
ABD'den Pakistan hükümetine Taliban çağrısı

ABD yapılan yazılı açıklamada, 'nun lı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile bakanlıkta bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve ikili görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte çalışmanın, ikili iş birliğin 'da ve bölgedeki istikrar, barış ve güvenliği ilerletmek adına önemli bir faktör olduğunun önemine değindi." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun Pakistan hükümetinden özellikle 'ın bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve diyalog için masaya oturması konusunda destek istediği aktarıldı.

Açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Afgan barış sürecini ilerletmek için ivme olduğuna ve Taliban'ın bu diyalog fırsatını kaçırmaması gerektiğine inanan Bakan Pompeo, için müzakere edilmiş olası çözümler konusunda Pakistan'ın oynayabileceği önemli role değindi."

Görüşmede, her iki ülke bakanının da bölgesel sorunlarla mücadele etme ve ortak çıkarları ilerletmek için yapıcı diyaloglar sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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ABD'den Pakistan hükümetine Taliban çağrısı
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