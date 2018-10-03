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Nobel ödülü lazer fizikçilerine

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Nobel ödülü lazer fizikçilerine
, bu yıl lazer fiziği alanındaki çalışmalarından ötürü ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Dana Strickland arasında paylaştırıldı. Ödülün yarısının ABD'li fizikçi Ashkin'e verildiği, diğer yarısının ise Mourou ile Strickland arasında paylaştırıldığı belirtildi. Ashkin'in 1960'larda Bell Laboratuvarları'nda yaptığı çalışmalarda, hassas optik lazer sistemleri geliştirerek bunların biyolojik sistemlere uygulanması ve sağlık alanında önünü açtığı ifade edildi. Mourou ve Strickland ise ABD'nin Rochester Üniversitesi'nde yürüttükleri ortak çalışmada icat ettikleri yüksek yoğunluklu, çok kısa aralıklı optik titreşimlerin lazer teknolojisinde çığır açarak, çok küçük nesnelerin araştırılabilmesini sağladı.
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Nobel ödülü lazer fizikçilerine
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