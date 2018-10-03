- Polonya'da kilise, tecavüze uğrayan çocuğa 1 milyon zloti ödemeye mahkum oldu



Polonya'da mahkeme, kiliseyi pedofili papazın tecavüzüne uğrayan çocuğa 1 milyon zloti (1 milyon 618 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

Polonya için bir ilk olan bu karar, çocukların kilise görevlilerince istismara uğramasında kilisenin sorumluluğu olduğuna da atıf yapması bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor. Mahkeme, kilisenin mağdur çocuğa ömür boyu 800 zloti (bin 200) aylık ödemesini de kararlaştırdı.

Polonya'nın Poznan kentindeki İstinaf Mahkemesi, papaz Roman B.'nin o dönem 12 yaşında olan kız çocuğuna tecavüz etmesinden kiliseyi sorumlu tutarak, kilisenin mağdur çocuğa 1 milyon zloti (250 bin euro) tazminat ödemesini kararlaştırdı. Polonya için bir ilk olan bu kararla mahkeme, çocukların cinsel istismara uğramasında kilisenin de sorumluluğu bulunduğuna işaret etti. "Çocuklar üzerinde büyük otoritesi olan, onlar tarafından adeta tanrının yeryüzündeki temsilcisi görülen bu kişi sahip olduğu din adamı pozisyonundan faydalanmıştır. Eğer bu kişi papaz olmasaydı, mağdur ile bir araya gelemezdi ve tecavüz olayı gerçekleşmezdi" denilen mahkeme kararında, kilisenin mağdur çocuğa 1 milyon zlotilik tazminatın dışında ömür boyu da 800 zloti (190 euro) aylık ödemesi kararlaştırıldı.

2008-2009 yıllarında meydana gelen tecavüz vakasında o dönem 12 yaşında olan ve alkolik bir aileye sahip olan Kasia isimli kız çocuğuna papaz Roman B. sorunların çözümü hususunda yardımcı olacağını söyledi. Kız çocuğunun ailesini onun yatılı okulda kalmasının daha iyi olacağı şeklinde ikna eden papaz Roman B., ailesinden teslim aldığı küçük çocuğu yatılı okul yerine boş bir eve götürerek tecavüz etti. Daha sonra çocuğu okula bırakan papaz bir yılı aşkın süre boyunca çeşitli gerekçelerle çeşitli süreliğine kız çocuğunu okuldan alarak tecavüzlerini sürdürdü. Küçük kızın tüm bu yaşananlara dayanamayıp okuldaki pedagoga anlatmasıyla gün yüzüne çıkan tecavüz olayının ardından papaz Roman B. tutuklandı. Yargılama sonrası 8 sene hapis cezasına çarptırılan pedofili papaz 4 sene hapis yattıktan sonra tahliye oldu. Tahliyesinin ardından Poznan yakınlarındaki emekli papazlar evinde kalan Roman B. ancak yıllar sonra papazlıktan men edildi. Bugün yirmili yaşlarında olan tecavüz mağduru ise halen psikolojik destek alıyor.