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Pompeo'dan 'yeni hükümeti' açıklaması

Bakanı Pompeo, 'ta hükümet kurma çalışmalarını, "Umuyorum ki tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 23:30
Pompeo'dan 'yeni Irak hükümeti' açıklaması

Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 'taki yeni cumhurbaşkanı ve hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Umuyorum ki halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." ifadesini kullandı.

Irak seçimlerine ve yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile hükümeti kurma görevi verilen Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi hakkındaki yorumu da sorulan Pompeo, henüz Salih ile görüşmediğini ama kendisini yakından tanıdığını belirtti.

Pompeo, "Umuyorum ki tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İran'ın 'na yaptığı başvurulara da değinen Pompeo, İran'ın asıl ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararından rahatsız olduğunu öne sürerek, "İran, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için gerekli yasal eylemleri gerçekleştirme haklarını engellemeye çalışarak, Uluslararası Adalet Divanı'nı siyasi ve propaganda amaçlı kötüye kullandı." dedi.

"SURİYE'YE S-300 TESLİMATI BÜYÜK RİSK"

'nın 'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine de değinen Pompeo, "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, 'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye'ye yeni 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti.

Muhabir: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarını, "Umuyorum ki İran tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." sözleriyle değerlendirdi.

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Pompeo'dan 'yeni Irak hükümeti' açıklaması
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