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yolcu uçağı Sydney'e yaptı

'nin kentinden geldiği Avustralya'nın Sydney şehri semalarında yakıt seviyesi düşen UA839 sefer sayılı uçağı, acil durum uyarısının ardından güvenli bir şekilde indi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 07:49
ABD yolcu uçağı Sydney'e acil iniş yaptı

Avustralya Hava Servisinden yapılan açıklamaya göre, 'tan 15 saat 5 dakikalık uçuşun ardından Sydney'e ulaşan uçağında yakıt seviyesinin düşmesi üzerine pilot acil durum uyarısında bulundu.

Uyarı üzerine havalimanı çevresinde yolları trafiğe kapatan Yeni Güney Galler Eyalet Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleriyle "tam acil durum" konumuna geçerek önlem aldı.

Daha sonra, taşıdığı 239 kişiyle alçalmaya başlayan 787-900 Dreamliner, güvenli bir şekilde iniş yaptı.

- Pilot prosedürü uyguladı

Avustralya Hava Servisinin açıklamasında, iniş sırasında hiç kimsenin risk altında olmadığı ve pilotun yakıtın azaldığını bildirmesinin prosedür gereği olduğu vurgulandı.

Yakıt azlığı nedeniyle acil durum çağrısının "sıra dışı" bir durum olmadığı kaydedilen açıklamada, uyarının "hiç yakıt kalmadığı" anlamına gelmediği belirtildi.

Öte yandan, le ilgili araştırmanın Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından yapılacağı ifade edildi.

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ABD yolcu uçağı Sydney'e acil iniş yaptı
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