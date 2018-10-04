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'de 8 ayda 8,5 ton ele geçirildi

'in Guangdong eyaletinde yılın ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda 8,5 ton ele geçirildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 07:02
Çin'de 8 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong Eyaleti Narkotik Kontrol Komisyonu, eyalette yerel polisin bu yılın ocak-ağustos aylarında 9 bin vakasına müdahale ettiğini ve 8,5 ton uyuşturucuya el koyduğunu duyurdu.

Operasyonlarda, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen 66 bin kişiden 30 bini zorunlu olarak rehabilitasyon merkezlerine gönderildi.

Öte yandan, Guangdong'daki bütün okullarda öğrencilere yıl sonuna kadar uyuşturucuya karşı farkındalık eğitimi verilecek, bağımlılıktan kurtulanlara istihdam konusunda yardım sağlanacak.

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Çin'de 8 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
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