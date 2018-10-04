Green Card başvuruları başladı! DV2020 ile Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bu sene DV2020 adı ile düzenlenen Green Card başvuruları 3 Ekim Çarşamba günü itibari ile resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma, çalışma ve okuma imkanı veren Green Card, diğer adı ile Yeşil Kart binlerce kişinin hayalini süslüyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde DV2020 Green Card başvuruları hakkındaki detaylara yer verirken başvurunuzu nasıl yapabileceğinizi de anlatmaya çalıştık.

GREEN CARD DV2020 NE ZAMAN?

3 Ekim 2018 Çarşamba günü başlayan Green Card başvuruları, 6 Kasım Salı 2018 tarihinde sona erecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card DV2020 lottery sonuçları ise 7 Mayıs 2019 Salı günü ilan edilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

En az lise mezunu olmak eğer değilseniz son beş yıl içersinde en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.

Çekilişe katılmak için sizden istenen yalnızca başvuru formunu doldurmaktır.

Amerikan Hükümeti'nin verdiği istatistiki verilere göre her yıl dünyadan milyonlarca Türkiye'den ise yüzbinlerce Green Card başvurusu; başvuru esnasında yapılan hatalardan dolayı elenmektedir.

Başvuru formunu doldururken son derece dikkatli ve titiz olun. Eğer İngilizce bilmiyorsanız yanınızda İngilizce bilen birisi başvuruyu yapmanız tavsiye edilir.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, Amerikan Kongresi'nin 1990 yılında aldığı bir kararla yürürlüğe girmiş resmi bir program olup her yıl ABD Hükümeti tarafından düzenlenmektedir. Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma, çalışma ve okuma imkanı vermektedir.

ABD Hükümeti, Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile her yıl çekilişle 50.000 ile 55.000 arasında kişiye Green Card veriyor. Her sene yüzbinlerce Türk vatandaşı da bu çekilişe katılıyor.

Çekiliş bilgisayar ortamında rastgele olarak yapılır ve çekilişe aynı ülkeden katılanların şansları eşittir.