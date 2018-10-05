Alman askerleri Kosova'dan ayrılıyor

1999 yılında Kosova'ya NATO ülkelerinin askerleri ile birlikte intikal eden Alman askerler, Kosova'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde görev aldı. Alman askerlerinin 20 yıl aradan sonra Prizren'den ayrılması vesilesiyle şehirde veda töreni düzenlendi. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj yanı sıra Almanya Savunma Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği Bakanlığı'nın Devlet Sekreterleri de törene katıldı.

Prizren'in ünlü Şadırvan Meydanı'nda askeri bando eşliğinde düzenlenen askeri geçit ardından konuşan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova'nın, Almanya'nın Kosova'da güvenliğin sağlanması için sunduğu katkılarını, Alman askerlerinin de Kosova'nın özgürlüğü, güvenliği, kalkınması ve vatandaşlarının serbest dolaşımı için gösterdiği çabalarını hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.

Alman askerlerinin kaldığı üs, Almaya Hükümeti tarafından finans edilecek İnovasyon ve Eğitim Merkezi'ne dönüşerek, Kosova'ya teslim edilecek. Priştine'de KFOR Merkez Üssü'ne geçecek olan Alman askerlerinin yıl sonuna kadar Kosova'dan bütünüyle ayrılması bekleniyor. Kosova'da 20 yıl içinde görev başında iken 27 Alman askeri hayatını kaybetti.