İnterpol Başkanı Meng Hongwei kimdir? Meng Hongwei neden kayboldu?

Meng Hongwei ismi bugün trend listesinde en çok arananlar arasında yer alıyor. Interpol Başkanı olan Meng Hongwei, 29 Eylül tarihinden bu yana kayıp durumunda ve kendisinden haber alınamıyor. Yaşanan bu gelişmelerin medyaya yansıması, Hongwei'nin kim olduğu sorusunu ortaya çıkarmakta ve birçok vatandaş da İnterpol Başkanı hakkında bilgi edinmek istiyor.

Fransa, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Neden kaybolduğuna dair henüz bilgi yok.

MENG HONGWEİ KİMDİR?

1953 yılında Çin'de dünyaya gelen Hongwei Meng, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) şu anki başkanıdır.

Peking Üniversitesi'nden mezun olan Meng, 1972'de siyasete girdi.

Ülkesinde Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Çin Sahil Güvenlik Müdürü olarak görev yapan Meng, 18 Mart 2013 tarihinde Çin Devlet Okyanus İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. 10 Kasım 2016'da INTERPOL başkanı olarak seçildi.