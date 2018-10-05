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İnterpol Başkanı kimdir? Meng Hongwei neden kayboldu?

Bugün ajanslara düşen son dakika gelişmesi üzerine İnterpol Başkanı kimdir? sorusu merak ediliyor. 29 Eylül'den bu yana kendisinden bir haber alınamayan Meng Hongwei, bugünün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2016 yılının Kasım ayından bu yana başkanı olarak görev yapan Meng, bu göreve getirilen ilk li isim durumunda. Peki, Meng Hongwei kimdir ve neden kayboldu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 5.10.2018 15:54
İnterpol Başkanı Meng Hongwei kimdir? Meng Hongwei neden kayboldu?

ismi bugün trend listesinde en çok arananlar arasında yer alıyor. Başkanı olan Meng Hongwei, 29 Eylül tarihinden bu yana kayıp durumunda ve kendisinden haber alınamıyor. Yaşanan bu gelişmelerin medyaya yansıması, Hongwei'nin kim olduğu sorusunu ortaya çıkarmakta ve birçok vatandaş da İnterpol Başkanı hakkında bilgi edinmek istiyor.

Fransa, (Interpol) Başkanı 'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Neden kaybolduğuna dair henüz bilgi yok.

MENG HONGWEİ KİMDİR?

1953 yılında 'de dünyaya gelen Hongwei Meng, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) şu anki başkanıdır.

Peking Üniversitesi'nden mezun olan Meng, 1972'de siyasete girdi.

Ülkesinde Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Çin Sahil Güvenlik Müdürü olarak görev yapan Meng, 18 Mart 2013 tarihinde Çin Devlet Okyanus İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. 10 Kasım 2016'da INTERPOL başkanı olarak seçildi.

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İnterpol Başkanı Meng Hongwei kimdir? Meng Hongwei neden kayboldu?
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