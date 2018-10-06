Fransa kayıp Interpol Başkanı Meng’i arıyor

Fransa
'da, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol
) Başkanı Hongwei Meng'in kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransız basınında yer alan haberde Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in 29 Eylül'den bu yana kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Haberde, Çinli Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere Fransa'yı terk ettiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı ifade edildi.
Hongwei Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti. Meng'in seçilmesinin ardından insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Pekin yönetiminin ülke dışında bulunan Çinli muhaliflerin peşine daha rahat düşebileceğinden endişe ettiğine yönelik bir açıklama yayımlamıştı.