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Netanyahu’nun eşi "dolandırıcılık"tan hakim karşısında

Başbakanı ’nun eşi , dolandırıcılıkla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıktı. Sara'nın, devlet fonlarını hileli bir şekilde kişisel yiyecek ve içecek giderlerinde kullandığı iddia ediliyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 17:12
Netanyahu’nun eşi dolandırıcılıktan hakim karşısında

Devlet Başbakanı 'nun eşi (59), devlet fonlarını hileli bir şekilde kişisel yiyecek ve içecek giderlerinde kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkemenin 13 Kasım'a ertelendiği açıklanırken Sara Netanyahu'nun hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

DOLANDIRCILIK VE GÜVEN İHLALİNDEN...

Sara Netanyahu, Haziran ayında dolandırıcılık ve güven ihlali suçlarından dolayı gözaltına alınmıştı. Sara'nın evinde maaşlı bir aşçının çalışmasına rağmen evinde aşçı bulunmadığını iddia ederek, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş verdiği iddia ediliyor.

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İddianameye göre, Sara 2010 ve 2013 tarihleri arasından devlet fonunu kullanarak yüzlerce hazır yemek sipariş etmiş.

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İsrail'de devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanılmak yasak.

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Netanyahu’nun eşi "dolandırıcılık"tan hakim karşısında
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