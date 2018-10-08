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Netanyahu'ya Hitler benzetmesi

'de bir üniversitede düzenlenen konferans sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi Almanyası'nın lideri 'e benzetilerek, "soykırım suçlusu" olarak nitelendirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 19:17

Yerel basında çıkan haberlere göre, Stamps Sanat ve Tasarım Fakültesinde sanat öğrencilerine zorunlu olarak verilen bir konferans esnasında Emory Douglas adlı konuşmacı sunum yaptı.

Douglas, sunumunda Netanyahu ve Hitler'in fotoğraflarını yan yana koyarak suratlarına "Soykırım Suçluluları" ibaresini yazdı. Douglas, söz konusu fotoğrafın altına da soykırımın tanımını yazdı.

Olay, Yahudi bir öğrencinin sunumun ilgili anını sosyal medya hesabında paylaşarak tepki göstermesi ile ortaya çıktı.

Üniversitenin Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Rick Fitzgerald, yaptığı açıklamada, Douglas'ın çalışmasının 200 sayfalık olduğunu, tek bir sayfa için bir sansüre gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

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Netanyahu'ya Hitler benzetmesi
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