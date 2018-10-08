Bill Cosby hapisten çıkmak istiyor

İki haftadır cezaevinde olan ABD'li oyuncu Bill Cosby'nin avukatlarının cuma günü mahkemede yaptıkları savunma talepleri reddedildi. Avukatların talepleri arasında, cinsel saldırı davasında 2 ila 10 yıl hapis cezası alan aktörün, yargılanmasında yapılan hatalar nedeniyle mahkumiyetinin kaldırılması yer alıyor.

Savunma avukatları, mahkemede, Cosby için yeni bir duruşma düzenlenmesi ya da en azından 25 Eylül 2018'de verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi için harekete geçti.

Bill Cosby çıkarıldığı mahkemede Andrea Constand adlı kadına cinsel saldırıda bulunmaktan üç ile 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü komedyen, üniversite görevlisi arkadaşını ilaçla bayıltarak cinsel saldırıda bulunmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve nihai karar verilene kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.