Brezilya’da ‘Osmanlı Torunu’ cumhurbaşkanı adayı

Brezılya halkı yeni cumhurbaşkanı
nı seçmek için sandık başına gitti. Yeni dönem Cumhurbaşkanı olmak için yarışan adaylardan Sosyal Liberal Parti'nin adayı Jair Bolsonaro
ve 'Osmanlı torunu
olarak anılan İşçi Partisi adayı Fernando Haddad
'ın seçimin en güçlü adayları olduğu belirtiliyor. "Brezilya
her şeyin üstünde" sloganıyla yarışan ve ırkçı söylemleri ile dikkat çeken Bolsonaro'nun ilk turda oylarını yüzde 36.7'sini alması bekleniyor. Osmanlı torunu Fernando Haddad "Yeni mutlu insanlar" sloganıyla Jair Bolsonaro'nun en önemli rakibi olarak gösteriliyor. Haddad, 1. Dünya Savaşı sırasında Antakya Ortodoks kilisesi papazlığı yaparken Fransa'ya karşı Osmanlı saflarında yer alan dedesi nedeniyle 'Osmanlı Torunu' olarak biliniyor. Haddad, 2013 ila 2017 yılları arasında So Paulo Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen seçimin ilk turunda bir adayın 50'nin üzerinde oy almaması durumunda 28 Ekim 2018'de ikinci bir tur yapılacak. En yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci turun galibi Brezilya Cumhurbaşkanı olacak.