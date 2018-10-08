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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Macaristan'a hareket etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve öteki ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Macaristan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
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