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’da - 45 alarmı

’da önümüzdeki ta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kanadalı çiftçilerin yıllık hazırladığı, 2019 Çiftçi Takviminde (Farmers' Almanac), bu yıl Kanada'da Şubat 2019'da eksi 40 ila eksi 45 dereceye kadar hava sıcaklıklarının görüleceği tahmin ediliyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 01:53
Kanada’da - 45 alarmı

Her ne kadar lılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor.

EKSİ 40'A DÜŞTÜKTEN SONRA...

Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda "soğuk ısırığı" görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor.

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OLAĞANÜSTÜ DONMA DÜZEYİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

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CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR

Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

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Kanada’da - 45 alarmı
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