Kuzey Kore izin veriyor!

Hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile başkent Pyongyang'da bir araya gelen ABDDışişleri Bakanı Mike Pompeo, dünyanın beklediği haberi verdi. Pompeo'ya göre, Kim nükleer ve füze tesislerine uluslararası müfettişlerin girmesine izin vermeye hazır.

ABD Dışişleri Bakanı, müfettişlerin füze test alanı ile Punggye-ri'deki nükleer tesisi kısa süre içerisinde ziyaret edebileceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert ise, Kim'in nükleer deneme sahasınının tamamen imha edildiğini görmeleri için müfettişleri davet ettiğini açıkladı.

KİM JONG UN VE TRUMP ARASINDA 2. ZİRVE NE ZAMAN?

Pompeo-Kim zirvesinde Kuzey Kore lideri ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak ikinci zirvenin yeri ve zamanı da masaya yatırıldı. Taraflar, bazı seçenekleri eledi.

Kuzey Kore'nin ardından Güney Kore'ye geçen bakan Pompeo, sosyal medya hesabından nükleer silahsızlanma konusundaki müzakerelerde olumlu adımlar attıklarını ve ziyaretin iyi geçtiğini de duyurdu.

"KİM'İ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Trump ise Twitter'dan "Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Kim'le bugün Pyongyang'da iyi bir toplantı yaptı. Singapur Zirvesi Anlaşmaları konusunda ilerleme kaydedildi. Başkan Kim'i yakın gelecekte yeniden görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen ay gönderdiği bir mektupla başkan Trump'a ikinci bir zirve yapmayı önermişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Haziran ayında Singapur'da bir araya gelerek tarihi bir zirveye imza atmıştı. El sıkışan liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlaşmaya varmıştı.