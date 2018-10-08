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lerinde Putin yanlıları galip

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Letonya seçimlerinde Putin yanlıları galip
ülkelerinden 'da gerçekeleşen kritik parlamento inin ilk sonuçlarına göre Moskova yanlısı Uyum Partisi, oyların yüzde 19,5'ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktı. İkinci sırada oyların yüzde 14,4'ünü alan populist KPV (Devlet Kime Ait) partisi geldi. Oyların yüzde 13,2'si ile Yeşiller ve Çiftçiler Birliği ise üçüncü sırada yerini aldı. Uyum Partisi'nin lideri ve başkent Riga Belediye Başkanı Usakovs seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, "Bu sefer hükümette yer almayı ümit ettiklerini" ifade etti. Son seçimlerde Uyum Partisi yüzde 23,3 ile yine birinci gelmişti ancak Rusya'ya yakınlaşma girişimleri diğer partiler tarafından reddedilince, Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis hükümeti kurma görevini Yeşiller ve Çiftçiler Birliği milletvekili Maris Kucinskis'a vermişti.
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Letonya seçimlerinde Putin yanlıları galip
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