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Savunma Bakanı Mattis'ten 'Cemal Kaçıkçı' açıklaması

Savunma Bakanı Jim Mattis, 'dan haber alınamamasına ilişkin, "Bu durumu yakından izliyoruz ve ile yakından çalışıyoruz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 23:03
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'Cemal Kaçıkçı' açıklaması

Savunma Bakanı Jim Mattis, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yazarı Suudi gazeteci 'ya ilişkin, "Bu durumu yakından izliyoruz ve ile yakından çalışıyoruz." dedi.

Mattis, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile ABD 'nda () bir araya geldi.

Yunanistan'ı "mükemmel bir ortak" olarak niteleyen Mattis, "Suda Körfezi bizim için 'de ve 'nun diğer bölgelerindeki en önemli limanlarımızdan biri." değerlendirmesini yaptı.

KAŞIKÇI OLAYI

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Mattis, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasına ilişkin bir soruya, "Bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz." yanıtını verdi.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

ABD'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifasından daha önce haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakan Mattis, Haley'in ABD'yi çok iyi temsil ettiğini ve yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu belirtti.

Haley'in BM'deki çalışmalarından övgüyle söz eden Mattis, Haley için "İstifa ediyor olabilir ama saygımızdan zerre kaybetmemiştir." dedi.

Kendisinin de görevden alınacacağına dair iddialara yönelik soruları esprilerle geçiştiren Mattis, "Takım oldukça iyi gidiyor. Hayat devam ediyor, işler yolunda." diye konuştu.

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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten 'Cemal Kaçıkçı' açıklaması
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