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'den açıklaması

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'nin BM Daimi Temsilcisi 'in istifasını medyadan öğrendiklerini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 20:36
BM'den Nikki Haley açıklaması

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Haley'nin istifa kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Burada, çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik.'' dedi.

Karardan daha önce haberleri olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter (Antonio Guterres) Büyükelçi Haley'nin ortaya koyduğu mükemmel iş birliği ve desteğe teşekkür ediyor.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres ve Haley'nin çok verimli ve güçlü bir şekilde BM ile arasındaki yapıcı ilişkileri teşvik etmek için çalıştıklarını ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi , bu sabah 'da ABD Başkanı ile yaptığı ortak açıklamada istifa ettiğini ve yıl sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

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BM'den Nikki Haley açıklaması
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