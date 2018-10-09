Endonezya’da umutlar tükendi

Endonezya
'nın Sulawesi adasında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem
ve onun tetiklediği tsunami
sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944'e yükseldi.
Her geçen dakika enkaz ve toprak altından canlı çıkarma ümitlerini tüketirken, yetkililer hala 5 bin kişiden haber alınamadığını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi.
Depremin vurduğu Palu şehrinde çocuklar dünden itibaren okullarını eğitime hazır hale getirmek ve arkadaşlarını bulabilmek amacıyla okullarına geri dönmeye başladı. 70 BİN KİŞİ SOKAKTA KALDI
Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetimi ve çalışanları da depremzedelere 130 bin dolar bağışta bulunmayı planladıklarını belirtti. Deprem ve tsunaminin verdiği zararın 700 milyon dolardan fazla olduğu, yıkılan evlerin tekrar inşasının aylar alacağı, kalacak yeri olmayan 70 binden fazla insanın ise hâlâ gidecek bir yerinin olmadığı konuşuluyor.