Yunanıstan’da boykot sona erdi, sıra çözümde

Yunanıstan'da 150 bin Türk'ün hayatını sürdürdüğü Batı Trakya
'da yaşanan azınlık okullarındaki "müfredat boykotları" yerini diyaloğa bıraktı. Boykotçular, seslerine kulak veren Yunanistan
Eğitim Bakanlığı'ndan sorunun çözümünü bekliyor. Azınlık okullarında yaklaşık 20 yıl önce müfredata dahil edilen Yunanca ders kitapları, eski olduğu ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle boykoto neden olmuştu. Amaç, Yunanistan genelinde okutulan çağdaş müfredata geçişin sağlanması. Müfredatın devlet okullarında okutulan ders kitaplarıyla değiştirilmesi. SABAH'a konuşan İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek "Çözüm için en üst düzeyde girişimlerde bulunduk. Diyalog ortamının başlaması önemli. Batı Trakya'nın milletvekilleri olarak Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu ile görüştük. Sorunu bakan da kabul etti. Bakan 'Bu değişikliği yapacak olan kişi ben değil, Eğitim Politikaları Enstitüsü ile bakanlığın 'Azınlık Eğitimi Sorumlusu' olan Notaras' dedi. Bilimsel bir kurul oluşturularak sıkıntının ortadan kaldırılması ve çözüm bulunmasını önerdik" dedi. Azınlık Okulları Encümenler Birliği Asbaşkanı Dr. Hüseyin Baltacı ise "Çocuklarımızın daha iyi bir azınlık okulunda gerek Türkçe'yi, gerekse Yunanca'yı daha iyi ve daha kalitesi öğrenmesini istiyoruz" diye konuştu.