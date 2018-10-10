Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > AP'de Avrupa'nın geleceği tartışıldı

AP'de Avrupa'nın geleceği tartışıldı

üyesi ve aday ülkelerin ulusal meclislerinden milletvekilleri, 'nda Avrupa'nın geleceğini tartıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 20:40
AP'de Avrupa'nın geleceği tartışıldı

Avrupa Birliği () üyesi ve aday ülkelerin ulusal meclislerinden milletvekilleri, Avrupa'nın geleceğini Parlamentolararası Komite toplantısında tartıştı.

Brüksel'deki 'nda (AP) gerçekleştirilen ve Avrupa'nın geleceğinin görüşüldüğü Parlamentolararası Komite toplantısında 'yi AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Muğla Milletvekili Burak Erbay temsil etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak, toplantıda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelikte kararlı olduğunu vurgulayan ve AB'nin güvenliğinin Türkiye'den geçtiğine dikkati çeken bir konuşma yaptı.

"AB-Türkiye ilişkileri olumlu yönde seyrediyor"

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Toprak, "Türkiye-AB ilişkilerinde önümüzdeki dönemde güzel ve olumlu gelişmeler olacağında hemfikiriz. Şu anda AB-Türkiye ilişkileri olumlu yönde seyrediyor." dedi.

Toprak, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmakta kararlı olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin ekonomisi, genç nüfusu, ordusu AB için çok ciddi bir güç demek. Yani güçlü Türkiye'nin güçlü AB olduğunu biz burada açıkça ifade ettik." diye konuştu.

'nin AB'den çıkma kararıyla beraber AB'nin geleceğiyle ilgili önemli tartışmalar meydana geldiğini hatırlatan Toprak, "Özellikle 'da ve 'da yükselen aşırı sağcı akım AB'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturmaya başladı." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AP'de Avrupa'nın geleceği tartışıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN