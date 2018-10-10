Filipinler lideri Duterte kanser değil

Filipinler
İçişleri Bakan Vekili Eduardo Ano, özel bir hastanede kanser
testleri yapılan Filipinler Devlet Başkan Rodrigo Duterte'nin kanser olmadığını bildirdi. Filipinliler geçtiğimiz günlerde iki resmi programa katılmayan 73 yaşındaki Duterte'nin sağlığından endişe ediyordu. Facebook'tan yaptığı canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ano, Duterte'nin bağırsaklarında bir soruna rastlanmadığını söyledi. Ano, Duterte'nin test sonuçlarını önceki günkü kabine toplantısında gösterdiğini söyledi.