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lideri Duterte değil

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Filipinler lideri Duterte kanser değil
İçişleri Bakan Vekili Eduardo Ano, özel bir hastanede testleri yapılan Filipinler Devlet Başkan Rodrigo Duterte'nin kanser olmadığını bildirdi. Filipinliler geçtiğimiz günlerde iki resmi programa katılmayan 73 yaşındaki Duterte'nin sağlığından endişe ediyordu. Facebook'tan yaptığı canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ano, Duterte'nin bağırsaklarında bir soruna rastlanmadığını söyledi. Ano, Duterte'nin test sonuçlarını önceki günkü kabine toplantısında gösterdiğini söyledi.
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Filipinler lideri Duterte kanser değil
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