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Pence'den Kaşıkçı açıklaması

Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2 Ekim'de 'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 17:09
Pence'den Kaşıkçı açıklaması

Amerikalı gazeteci Hugh Hewitt'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Pence, "Suudiler talep ederse Federal Soruşturma Bürosu () teknisyenlerini konsolosluğa gönderir misiniz?" sorusuna " her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." yanıtını verdi.

Olayın ABD için büyük endişe kaynağı olduğunu ifade eden Pence, "Bu gazetecinin, Kaşıkçı'nın, öldürülmüş olabileceği düşüncesi son derece kaygı verici. Özgür dünya bir yanıt bekliyor. Bir Suudi gazetecinin 'de trajik şekilde öldürülmesi dünya genelinde basın özgürlüğüne ve insan haklarına değer veren herkesi derin kaygıya sevk etmeli." dedi.

Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında henüz kesin bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Pence, "Hala yanıt bekliyoruz. lı bu gazetecinin kaybolmasıyla ilgili Amerikan halkının samimi kaygılarını dile getirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Pence'den Kaşıkçı açıklaması
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