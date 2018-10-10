Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Dışişleri Bakanı Irak'a gidiyor!

: Irak'a gidiyor!

Haberi: Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim'de ve 'i ziyaret edecek.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:51
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Irak'a gidiyor!

Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük programı için yarın Irak'a gidiyor.

'ta yeni seçilen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de biraraya gelecek

'de de üst düzey temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Irak'a gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN