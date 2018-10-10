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Trump, temsilciliği görevine adayını açıkladı

ABD Başkanı , kızı İvanka Trump'ı Daimi Temsilciliği görevine getirmek istediği iddialarını reddederek, değerlendireceği isimlerden birinin eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olduğunu açıkladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 04:19
Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı

ABD Başkanı , istifasını kabul ettiği ülkesinin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in yerine kimin atanacağı yönündeki tartışmalara ilişkin, "İvanka (Trump) da olurdu ama 'kızına iltimas geçiyor' derler." ifadesini kullandı.

Trump, Haley'in istifasının ardından 'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu göreve kızı İvanka Trump'ı getirmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "İvanka da olurdu ama 'kızına iltimas geçiyor' derler." yorumunu yaptı.

Kızını BM Daimi Temsilciliğine getireceği yönündeki iddiaları reddeden Trump, özellikle ABD medyasının güçlü bir aday olarak öne çıkardığı eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı 'ı bu görev için değerlendireceğini dile getirdi. Trump, "Dina kesinlikle değerlendireceğim isimlerden biri olacak." dedi.

Mısır asıllı, 45 yaşındaki Powell, Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde Beyaz Saray'da görev yapmış, daha sonra ise istifa ederek Group adlı şirkete geçmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, şu anda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olan Nikki Haley'in yıl sonuna kadar bu görevde kalacağını belirtmişti.

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Trump, BM temsilciliği görevine adayını açıkladı
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