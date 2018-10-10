Türkiye’den Endonezya’ya yardım eli

Deprem
ve tsunami
ile sarsılan Endonezya
yaralarını sarmaya çalışıyor. Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Çok sayıda insan enkaz altında, halen 5 bin kişiden haber alınamıyor. Bölgede içme suyu ve temel gıda malzemesi sıkıntısı baş gösterirken, felaketzedeler insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Felaketin ardından Türkiye
, bölgeye yardım elini uzattı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yardım kampanyasına başladı. Endonezya'ya giden TDV ekipleri Türkiye'den gönderilen yardımları Endonezya halkına dağıtmaya başladı.
Sulawesi Adası'ndaki Palu ve Donggala'da sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Deniz suyunun çekilmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlanırken ümitler her geçen dakika azalıyor.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) deprem ve tsunaminin verdiği zararın 700 milyon dolardan fazla olduğu, yıkılan evlerin tekrar inşasının aylar alacağını söyledi. Felaketten etkilen yaklaşık 70 bin kişi ise evsiz kaldı. TÜRK HALKINDAN YARDIM
Palu'daki yardım faaliyetlerini koordine eden TDV Hayri Hizmetler Uzmanı Abdullah Uçak, "Tsunami sahil şeridinden içeri 750 metre kadar olan alanı tamamen süpürdü. İçme suyu, gıda ve akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak kriz masası oluşturduk. Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalara başladı. Türk halkının gönderdiği, temel gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıtmaya başladık" dedi.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Erdem Koleji öğrencileri de Endonezya için yardım kermesi düzenledi. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yapılan iki günlük kermesten elde edilen geliri Endonezya'daki mağdurlara gönderdi. TSUNAMİ TRAVMASI DEVAM EDİYOR
Deprem ve tsunaminin vurduğu Palu'da faciadan sağ kurtulan 72 yaşındaki Ahmed Latama, öldüklerini tahmin ettiği kardeşi ve kayınbiraderini arıyor. Yaşadıklarını unutamayan Latama, "Bütün ailemi tsunami götürdü. Kurtulmak için 'Allahu ekber' diye bağırarak su üstüne çıktım. Çocuklarıma annelerini sordum, kurtulduğunu söylediler" diye konuştu. Öncelikli ihtiyaçlarının gıda olduğunu belirten Latama, şöyle devam etti: "Benim için mal, mülk gerekmiyor yeter ki ailem sağ olsun, aç kalmasın. Bu benim için en büyük zenginlik." HASTALIK NEDENİYLE ÇALIŞMALAR SONLANIYOR
Endonezya'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 202'ye çıktı. Yaralı sayısının ise 4 bin 84 olduğunu aktaran yetkililer, depremin etkili olduğu Palu, Donggala ve Siri bölgelerinde 67 bin 310 binanın zarar gördüğünü kaydetti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, afet bölgesinde 5 binden fazla kişinin kayıp olduğu endişesini dile getirmişti. Yerel halkın kazı çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Sözcü Nugroho, depremin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hastalık korkusuyla sona erdirileceğini söyledi.