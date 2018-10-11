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'den yla mücadele adımı

Avrupa Birliği () üyesi ülkeler, yla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:26
AB'den kara parayla mücadele adımı

üyesi 28 ülkenin ilgili bakanları Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısı için Lüksemburg'da buluştu.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda üye ülkeler yla mücadeleye yönelik yönetmelik değişikliklerini kabul etti.

Suçluların mali kaynaklara erişimlerini engelleyecek yeni cezalar getiren yönetmelik değişikliğiyle, kara para aklama suçu hakkında açık tanımlamalar yapıldı.

Kara para aklama faaliyetlerinde bulunanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve hakimlerin ilave para cezaları uygulaması sağlanan yönetmelikle, kara para aklama faaliyetlerinin suç örgütleriyle bağlantılı olması ağırlaştırıcı koşul olarak kabul edildi.

Ayrıca yönetmelik, kara para aklamayla ilgili soruşturmaları iyileştirmek için sınır ötesi yargı ve polis işbirliğini kolaylaştırdı.

Söz konusu değişiklikler AB yayınlanmasının ardından 24 ay içerisinde üye ülkelerin ulusal yasal mevzuatına girecek.

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AB'den kara parayla mücadele adımı
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