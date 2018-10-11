İstanbul en zengin 12’nci şehir

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Wealth X'in 2018 Dünya Ultra
Zenginler Raporu'na göre İstanbul
, 20
şehrin yer aldığı "En çok milyarderin
yaşadığı şehirler" listesinde 36 kişiyle
12'nci sırasında yer aldı. 2018 Dünya
Ultra Zenginler Raporu'na göre Hong
Kong, New York
'tan sonra en çok milyarderin
yaşadığı şehir. Hong Kong
lu
milyarderlerin sayısına 2016'dan bu
yana 21 kişi eklendi ve ülkedeki ultra
zenginlerin sayısı 93'ü buldu. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Wealth X'in raporu, dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış sonucu 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısının 2 bin 754 kişi ile rekor kırdığı belirtildi.
2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı. Bu rakam, Almanya ve Japonya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha fazla.
Listenin zirvesinde 103 milyarderle New York yer alırken, en zengin 12 şehir sırasıyla şöyle: Hong Kong (93), San Francisco
(74), Moskova (69), Londra (62), Pekin (57), Singapur (44), Dubai (40), Mumbai (39), Shenzen (39), Los Angeles
(38), İstanbul (36).