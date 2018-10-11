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en zengin 12’nci şehir

Wealth X’in 2018’in en zengin kentleri sıralamasında , 20 şehirlik listenin 12’nci sırasında yer alırken, listedeki 10 şehrin gelişmekte olan ülkelerde olduğu dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
İstanbul en zengin 12’nci şehir
Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu'na göre , 20 şehrin yer aldığı "En çok milyarderin yaşadığı şehirler" listesinde 36 kişiyle 12'nci sırasında yer aldı. 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu'na göre Hong Kong, 'tan sonra en çok milyarderin yaşadığı şehir. lu milyarderlerin sayısına 2016'dan bu yana 21 kişi eklendi ve ülkedeki ultra zenginlerin sayısı 93'ü buldu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Wealth X'in raporu, dünyada en büyük milyarder nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış sonucu 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısının 2 bin 754 kişi ile rekor kırdığı belirtildi.
2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı. Bu rakam, Almanya ve Japonya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha fazla.
Listenin zirvesinde 103 milyarderle New York yer alırken, en zengin 12 şehir sırasıyla şöyle: Hong Kong (93), (74), Moskova (69), Londra (62), Pekin (57), Singapur (44), Dubai (40), Mumbai (39), Shenzen (39), (38), İstanbul (36).
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İstanbul en zengin 12’nci şehir
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