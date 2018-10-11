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'de bir can aldı

'nin Florida eyaletinde etkili olan ve son 100 yılın en şiddetlisi olduğu belirtilen bir kişinin ölümüne neden oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 08:38
Michael Kasırgası ABD'de bir can aldı

Saatte 250 kilometre hızla dün dördüncü kategoride karaya ulaşan etkili olmaya devam ediyor.

Kıyıdan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırga nedeniyle en az bir kişi de hayatını kaybetti.

Yetkililer ın etkisiyle devrilen ağacın bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, ev ve iş yerlerinin çatılarının uçmasına, su baskınlarına ve Florida'da yaklaşık 290 bin kişinin elektrik kalmasına yol açtı.

Üçüncü kategoride Georgia'nın güneybatısına ve Alabama'nın güneydoğusuna ulaşan Michael Kasırgası nedeniyle bu iki eyalette "acil durum" ilan edildi.

- 1992'den bu yana en güçlüsü

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew Kasırgası'ndan sonra 'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael Kasırgası geçen pazar Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü 'da Honduras, Nikaragua ve 'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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Michael Kasırgası ABD'de bir can aldı
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