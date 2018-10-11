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'de 7 büyüklüğünde

'nin Yeni Britanya Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki in ardından bazı bölgeler için uyarısı yapıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 03:42 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 03:44
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul kasabasının yaklaşık 200 kilometre güneybatısında yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Büyüklüğünün önce 7,3 olduğu açıklanan ancak daha sonra 7 olarak güncellenen depremin bölgede can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

PAPUA YENİ GİNE VE SOLOMON ADALARI KIYILARI İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Pasifik Uyarı Merkezince depremin ardından yapılan uyarıda, yaklaşık 30 santimetre boyunda olması beklenen tsunami dalgalarının ve Solomon Adaları kıyılarını etkileyebileceğini belirtildi.

Öte yandan Avustralya Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ülke sahil şeridinin tsunami riski altında olmadığı duyuruldu.

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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem
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