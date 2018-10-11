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Rusya: Güney ve görüşmelerini destekliyoruz

, Rusya, ve Dışişleri Bakan Yardımcılarının, ’daki bir toplantıda Washington, Pyongyang ve Seul arasındaki ilişkileri normale döndürmek için ile ilgili görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:34
Rusya: Güney ve Kuzey Kore görüşmelerini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ve 'den meslektaşları, Kun Xuan ve Choi Son-He, 9 Ekim'de 'da görüşmelerde bulundular. Görüşmelerde 'ndaki durum da tartışıldığı açıklandı.

'nın açıklamasında "Taraflar, Kore Yarımadası'nın bütün karmaşık sorunlarının barışçıl, siyasi ve diplomatik çözümüne alternatif olmadığı kanaatindeydiler. Böyle bir çözümün menfaatine, diyaloğun teşvik edilmesine dahil olan ülkelerin çabaları büyük beğeni topladı.

Karşılıklı endişeleri hafifletmek ve ilişkileri normale döndürmek için Kuzey Kore ve ABD, Kuzey Kore ve arasında görüşmeleri sürdürmek için destek verildi" denildi.

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Rusya: Güney ve Kuzey Kore görüşmelerini destekliyoruz
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