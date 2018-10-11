Türk çocuklarına papazla eğitim

Doğu Makedonya
'nın Radoviş kentinde bulunan Krste Petkov Misirkov ilkokulunda velileri çılgına çeviren bir skandala imza atıldı. Bin 240 öğrencisinden 600'ü Türk olan Krste Petkov Misirkov ilkokulunda Türk çocukların "Dinlerde Etik ve Ahlak" dersine giren imam Serhan Hüseyin'in ramazan ayında işine son verilerek yerine bir papaz atandı.
Duruma isyan eden veliler ise sorunun çözülmesini talep ediyor. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan İslam Birliği İştip Müftüsü Nasır Ademi şunları söyledi: "Okul bizden bu derse girecek başka birinin gönderilmesini istedi ancak eğitimciyi gönderdiğimizde 'Biz başka birini aldık' dediler, yani bahane oluşturdular. Bu dersi Müslüman çocuklara Müslüman bir kişinin vermesi gerekiyor. İlahiyatçı olması veya İslam Birliğinden sertifika almış birisi olması gerekiyor."